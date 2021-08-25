Вашингтон, 25 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В США вновь ухудшилась ситуация с распространением коронавируса, когда по стране начал циркулировать более заразный штамм «Дельта». Однако CNN задалось вопросом — вредит ли штамм «Дельта» экономике? Издание предполагает, что это зависит от того, кого вы спросите.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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За последние недели несколько компаний заявили, что их клиенты закрыли свои счета, потребительское доверие упало до минимума, а розничные продажи снизились.

Однако, отмечает CNN, не всё может быть так плохо.

В Штатах продолжает фиксироваться рост числа рабочих мест. При этом инфляция пошла на понижение, а экономическая активность начала оживать еще весной.

CNN делает вывод, что экономика США подает много смешанных сигналов: в то время как штамм «Дельта» влияет на экономические данные и потребительские настроения, восстановление экономики всё еще продолжается, и многие предприятия с оптимизмом смотрят в будущее.