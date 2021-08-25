Москва, 25 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Темпы капитального ремонта школ в России планируется увеличить вдвое. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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По его словам, в 2022 году на территории страны планируется отремонтировать 1,5 тыс. школ.

«Мы вдвое ускорили темпы капитального ремонта. В 2022 году будет отремонтировано 1,5 тыс. зданий, а к началу 2024 года — 3 тыс.», — сказал глава Минпросвещения.