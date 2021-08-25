Белград, 25 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии выявлено 2327 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло еще семь человек. Такие данные 25 августа опубликовал Институт по защите общественного здоровья Сербии.

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На больничном лечении находится 1032 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 52 пациента — на восемь больше, чем в предыдущие сутки.

Напомним, что с начала эпидемии от последствия COVID-19 в Сербии умерло 7 233 человека.