Москва, 25 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Четыре самолета российской военно-транспортной авиации (ВТА) вылетели из аэропорта Кабула, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

Уточняется, что их пассажирами стали граждане России, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Украины.

В полёте их сопровождают бригады военных медиков с необходимым оборудованием и комплектом лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день эвакуация иностранных граждан с территории Афганистана проводится через международный аэропорт Кабула, контролируемый военными НАТО.

Напомним, 24 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что будут пропускать в аэропорт только граждан иностранных государств, чтобы Афганистан не остался без медиков, чиновников и других специалистов.