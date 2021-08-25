Москва, 25 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Российская и белорусская певица Рита Дакота отреагировала на распад своего фан-клуба. Она оставила комментарий в Instagram-аккаунте сообщества поклонников.

Скриншот с YouTube Рита Дакота

«Как жалко, что кучка сплетниц смогла развалить дружную семью», — написала Дакота. «Я просто в шоке что такое возможно. Не хочу верить. Мне очень, очень больно», — поделилась своими чувствами певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщество фанатов Риты Дакоты объявили о своём распаде. «…слишком долго наши отношения с любимой певицей стали не такими», — объяснили администраторы фан-клуба.