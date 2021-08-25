Москва, 25 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Продажи легковых машин сократились в большинстве регионов мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогнозы ряда экспертов о том, что в мире может упасть производство автомобилей из-за кризиса на рынке полупроводников.

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«О приостановках или замедлении в выпуске автомобилей уже заявили ряд крупных автомобильных компаний, — сказал Тимофеев. — Ещё в 2019 году продажи легковых автомобилей в мире упали на 4,4%. Продажи легковых машин сократились в большинстве регионов мира. Самое серьёзное снижение зафиксировано в Китае (почти на 10%), Мексике (8%), Канаде (4%) и Аргентине (44%). Между тем 25% мировых продаж автомобилей приходится именно на Китай, и, конечно, такое падение можно связать с микроэлектроникой. Но все же в большей мере повлияли торговые ограничения и связанный с ними сбой в поставке комплектующих. Свою роль сыграло и ужесточение экологических стандартов».

Как пояснил Тимофеев, сам цикл производства машин сейчас сильно изменяется, перестраиваясь в пользу электромобилей и большего присутствия электроники.

«Конечно, тут может быть временный дисбаланс комплектующих. Однако скоро запустят два новых завода по производству полупроводников и ситуация стабилизируется. Сам авторынок тоже меняется. Особенно это заметно в больших городах, где у людей все больше причин отказываться от личного автотранспорта — каршеринговые и арендные сервисы, дорогие парковки и так далее», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о причинах технологического дефицита рассказал политический консультант Анатолий Вассерман.