Москва, 25 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Индонезия стала 70-й страной в мире, которая зарегистрировала использование российской вакцины «Спутник V», сообщает Antara.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что Индонезия — одна из самых густонаселенных стран Азии, и включение вакцины в национальный портфель позволит использовать самую безопасную и эффективную вакцину в мире.

Одобрение в Индонезии вакцины внесет важный вклад в усилия страны по борьбе с пандемией.

По данным источника, одним из преимуществ вакцины «Спутник V» является то, что ее эффективность составляет 97,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».

Подробнее в материале:Индонезия одобрила российскую вакцину «Спутник V»