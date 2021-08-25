Москва, 25 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В России до конца 2026 года планируется отремонтировать 7,3 тыс. школ в рамках новой госпрограммы, сообщил 25 августа президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«В рамках национального проекта «Образование» с учётом роста числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1,3 тыс. новых школ», — сказал Путин.

Он напомнил, что просил правительство также подготовить специальную программу капремонта школ с акцентом на сельские школы.

«Сегодня можно назвать конкретные параметры программы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7,3 тыс. школ, в том числе 3 тыс. в ближайшие два года», — отметил президент.