Москва, 25 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent прибавляют 0,73%, превышая $71,57 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Несмотря на выход предварительных данных по запасам нефти в США от Американского нефтяного института (API), показавших меньшее, чем ожидалось, снижение, котировки черного золота во второй половине дня вторника смогли уверенно преодолеть сопротивление уровня $70 за баррель и подняться выше $71.

Позитивный эффект от возобновления работы портов и аэропортов в Китае оказался для нефтяных рынков важнее, также как и перебои с поставками из Мексиканского залива, где произошел пожар на одной из платформ.

Несколько скорректировавшись вниз сегодня в первой половине дня, нефть возобновила подъем. Заседание ОПЕК 1 сентября всё ближе, так что есть надежда, что страны-экспортеры смогут подкорректировать объёмы добычи с учетом прогнозов изменения спроса.

Поскольку сегодня нефть выглядит лучше большинства рынков акций, при неблагоприятном тоне выступления главы ФРС просадка по ней может оказаться сильнее, чем по другим активам.

Но также сегодня выходят данные по запасам нефти от минэнерго США, которые будут отыгрывать трейдеры», — пояснил эксперт.

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