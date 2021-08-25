Москва, 25 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В России люди, взявшие льготную ипотеку, могут почувствовать себя обманутыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание руководителя ДОМ. РФ о том, что в России остановить рост цен на недвижимость поможет увеличение объёмов вводимого в эксплуатацию жилья.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Возникает вопрос: за счет чего Мутко собирается увеличивать ввод жилья. Спрос людей ограничен, и сейчас огромная часть жилья — инвестиционная. В Москве стоят целые «человейники», целые башни пустыми. Так что в реальности нужно решать проблему доступности жилья, а не его цены, — сказал Делягин. — А это совершенно другое. Дело в том, что цена на жилье упадет, как только завершится льготная ипотека. Понятно, что льготная ипотека — это единственная надежда для многих семей. Поэтому с политической точки зрения отказ от льготной ипотеки — это плохая идея. Тем более что когда это произойдет и цена на жилье снизится, льготные ипотечники почувствуют себя обманутыми, потому что обнаружат, что покупали жилье по завышенным ценам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что для руководителей РФ проблема жилья — это проблема поддержки олигархического бизнеса, а не рядовых граждан.