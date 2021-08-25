Москва, 25 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В РФ может вырасти спрос богатых на инвестиционное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание главы ДОМ. РФ Виталия Мутко о том, что если в РФ увеличить объемы вводимого в эксплуатацию жилья, то это поможет остановить рост его стоимости.

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«Если сейчас увеличить предложение, то, конечно, возникнут предпосылки для снижения цен, — согласился Делягин. — Но прежде всего возможно и то, что, поскольку масштабы разворовывания денег никто не снижает, эти масштабы вырастут в ходе государственной поддержки строительства нового жилья. И в результате этого спрос богатых на так называемое инвестиционное жилье только вырастет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему он считает первобытными методы, предложенные Мутко.