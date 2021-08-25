Москва, 25 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Идея о том, что снижения цен на российском рынке жилья можно добиться, увеличив его предложение, — это очень первобытный взгляд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание главы ДОМ. РФ Виталия Мутко о том, что сбалансировать спрос и остановить рост цен поможет увеличение объёмов ввода жилья в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Это очень первобытный взгляд, — сказал Делягин. — Потому что он исходит из механистического сравнения спроса с предложением. Да, действительно, скачок цен произошел из-за льготной ипотеки. Она сильно расширила количество людей, которые могут претендовать на нее. И соответственно, застройщики немедленно задрали цены. Злоупотребив монопольным положением. В данной ситуации простейший способ борьбы с ростом цен — это ограничение произвола монополий. Но я думаю, что господин Мутко не способен выступать против олигархов. А ведь ограничение произвола монополий — это в том числе и ограничение произвола олигархов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российский строительный сектор не сможет нарастить запланированные объемы строительства нового жилья.