Москва, 25 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,05%, оставаясь у отметки 73,76 рубля. Евро незначительно слабеет на 0,14%, сползая до 86,58 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Рубль

«24 августа на фоне продолжения ралли в ценах на нефть рубль смог уверенно пробить уровень 74 рублей за доллар. Проснувшийся на всех мировых рынках интерес к рисковым активам поддержал и российскую валюту.

Сегодня внешний фон более спокойный, на мировых рынках котировки стабилизировались, цены на нефть пока не определились с дальнейшим движением.

Все ждут выступления главы ФРС США в Джексон-Хоул, на котором он может развеять или укрепить опасения скорого сворачивания программы выкупа облигаций с рынков.

Рубль дополнительно поддерживают более чем успешные результаты очередного размещения ОФЗ Минфином, при размещении на 57,7 млн рублей спрос превысил 128 миллионов, а также начало налогового периода.

Тем не менее, общая обстановка неуверенности на мировых рынках не позволяет рублю пока продолжить укрепление.

Вероятно, к вечеру курс российской валюты окажется под давлением, поскольку данные по запасам нефти ожидаются негативными для нефтяных котировок», — считает эксперт.

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