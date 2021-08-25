Москва, 25 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Решение о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года и в определенной степени вырванную из контекста фразу президента РФ Владимира Путина о том, что в России может быть полностью закрыт жилищный вопрос, не стоит рассматривать вместе, поскольку это все-таки разные истории и в результате будут оказывать разное влияние на рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«Во-первых, продление семейной ипотеки — это все же в большей степени социальная история, хотя и не полностью продуманная, к тому же заточенная не под решение проблем семей с детьми, а рост спроса на новостройки.

При ином раскладе эта программа была бы рассчитана и на вторичную недвижимость, затраты на которую для семей по итогу были бы существенно ниже — минус расходы на аренду при ожидании своей квартиры, минус затраты на ремонт.

История про массовую застройку, или комплексное развитие территорий — это однозначное бизнес-решение, принятое для строительной отрасли, которая будет получать миллиардные подряды и очень ликвидные участки земли под застройку по всей стране.

Совершенно очевидно, что вопрос с обеспечением людей нормальным жильем, а не бараками, так или иначе надо решать, но для возведения многоэтажных домов потребуется сопоставимые со строительством зданий расходы для обновления и создания инфраструктуры, отопления, водоотведения, канализации, газификации. Кто будет бенифициарами этой истории? Определенно компании, так или иначе связанные с Минстроем.

Да, жилищный вопрос может быть решен, но цена, которую заплатят за это жители периферии, пока что кажется слишком высокой. Более того, даже допуская продление льготной семейной ипотеки и в бессрочном формате, нужно понимать, как именно будет решаться этот вопрос при переселении людей и по какой стоимости у них будет изыматься жилье — по ценам старого фонда или за деньги, которые платят за квартиры в новостройках.

Разница может быть двукратной, а такие платежи для расширения жилья в текущей экономической ситуации семьи в регионах просто не потянут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, у России впервые есть возможность решить жилищный вопрос.

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