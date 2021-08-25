Рига, 25 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Продолжающаяся уже больше полутора лет эпидемия коронавируса COVID-19 стала настоящей находкой для лечебных заведений Латвии. Об этом пишет местный портал Neatkariga.lv.

Эпидемия

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По мнению журналистов, в нынешней ситуации больницы и клиники страны безоговорочно и в большем объеме получают государственное финансирование, за которое ранее приходилось бороться.

Так, в начале августа нынешнего года правительство Латвии выделило дополнительные 5 млн евро, в том числе из средств на непредвиденные обстоятельства, для повышения эффективности оказания медицинской помощи во время пандемии.

На фоне непрекращающихся призывов к поддержке здравоохранения в борьбе с коронавирусом министерство здравоохранения выделяет деньги на модернизацию лечебных заведений, замену аппаратуры и ремонт зданий.

К концу года планируется инвестировать 1,75 млн евро в повышение энергоэффективности комплекса Видземской больницы, 3,35 млн евро будут инвестированы в улучшение инфраструктуры Клинической университетской больницы имени Страдиньша, Детской клинической университетской больницы и реабилитационного центра Vaivari.

Согласно поданным в правительство документам, больница Страдиньша отремонтирует исторические здания и повысит их энергоэффективность, что обойдется в 1,2 млн евро. Детская больница улучшит инфраструктуру за счет повышения энергоэффективности старых зданий и установит вентиляцию (1,2 млн евро). Помещения реабилитационного центра Vaivari будут приспособлены для разделения потока пациентов, чтобы повысить эпидемиологическую безопасность.

Как отмечают журналисты, в доковидное время все эти запросы оставались неудовлетворенными, а правительство ссылалось на нехватку бюджетных средств