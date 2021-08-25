Варшава, 25 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 августа во время пресс-конференции в очередной раз обратился к жителям страны с призывом пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

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«Четвертая волна точно придет в Польшу. Она уже надвигается. В Германии уже объявили о её начале. Сегодня у нас есть защита в виде прививок. 99% смертей — это невакцинированные люди. Давайте воспользуемся этой защитой. Не стоит пренебрегать безопасностью», — отметил Матеуш Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 августа Польше проделано свыше 35,8 миллиона прививков от COVID-19. Число полностью вакцинированных жителей республики приближается к 19 миллионам человек. Однако в последние месяцы темп вакцинации существенно снизился.