Вена, 25 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Австрия может по примеру Венгрии, не ожидая решения институтов Евросоюза, признать российские вакцины от COVID-19 и сертификаты о вакцинации. Об этом 25 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Конечно, это возможно. Любая из стран Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал он.

Также Лавров добавил, что Москва надеется на восстановление туристических потоков с Австриейи этому будет способствовать взаимное признание сертификатов о прививках от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день состояние отношений между Россией и Евросоюзом является плачевным, а их контакты сведены к минимальному количеству из-за политики Брюсселя.