Москва, 25 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса не только является серьёзной угрозой для демографической ситуации в мире и отдельных странах, но и наносит тяжелейший вред экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Permkrai.ru Коронавирус

«Мало того, что на лечение заболевших уходят огромные суммы, больные находятся на домашнем или больничном лечении. Конечно, разница в стоимости для государства в зависимости от того, болеет пациент дома или лежит в больнице, огромная.

Но это в любом случае — «листок нетрудоспособности», оплачиваемый за счет отчислений трудящегося в фонд медицинского страхования. И названная Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сумма в 111 млрд рублей оптимизма не вызывает.

При общем планируемом ВВП в 107 трлн рублей — это весьма значительные расходы. И речь только о возмещении по линии ФФОМС.

А ведь большинству переболевших COVID-19 требуется длительный период восстановления. Да и прямые потери экономики от отсутствия трудящихся на рабочих местах из-за болезни огромны.

Не говоря уже о потерях самих отечественных домохозяйств. Поэтому, когда речь идет о защите от возможного инфицирования, пренебрегать даже самыми простыми барьерными способами (маски, перчатки, дистанция в местах скопления людей) точно не стоит.

Это наше с вами здоровье, наше с вами будущее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем в 111 млрд рублей обойдётся Российскому государству помощь пациентам с коронавирусной инфекцией во II полугодии 2021 года.

Читайте также: В России рассчитали траты на лечение от COVID-19 до конца года