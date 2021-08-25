Москва, 25 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Прогноз по заболеваемости граждан России COVID-19 на 2021 год, сделанный Министерством здравоохранения РФ, может быть снижен. Корректировка в сторону улучшения возможна, если население начнёт более активно вакцинироваться. Об этом 25 августа заявили в пресс-службе федерального ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В министерстве пояснили, что прогноз составлен Минздравом России в целях планирования финансового обеспечения произведен «с учётом тенденций развития санитарно-эпидемиологической обстановки в России и других странах в 2020 году и первой половине 2021 года, а также с учётом количества переболевших и вакцинированных».

«Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что прививки не только снижают вероятность заболеть, но и тяжесть протекания болезни и необходимость в высокозатратном стационарном лечении. В министерстве напомнили, что тарифы ОМС в разных регионах отличаются из-за различных условий транспортной доступности, климата и географии, а также энергозатрат на обеспечение работы медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты РФ, во втором полугодии 2021 года помощь пациентам с коронавирусной инфекцией обойдётся России более чем в 111 млрд рублей. Предполагаемую стоимость лечения рассчитал Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом учитывался прогноз Минздрава о предполагаемом выявлении в стране ещё 3,9 млн случаев заболевания COVID-19.

Речь идёт о периоде с июля по декабрь включительно. При этом только каждому пятому из потенциальных пациентов может потребоваться госпитализация в стационар. Это примерно 784 тыс. человек.