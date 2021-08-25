Ереван, 25 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 8516 исследований на коронавирус, из которых 634 дали положительный результат. Об этом 25 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 239 056 носителей коронавируса. Из них 224 919 справились с инфекцией, в том числе 200 — за последние сутки. Умерли в республике 4778 пациентов с COVID-19, из которых десять — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6559 тестов на коронавирус 537 были с положительным результатом. 226 человек медики признали выздоровевшими, умерли десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 634 выявленных случая заражения в сутки для Армении является самым высоким показателем с апреля 2021 года. В стране ранее продлили карантин до конца текущего года.