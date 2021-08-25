Рига, 25 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-19 в Латвии не заставит правительство страны давать команду «стоп» национальной экономике. Об этом премьер-министр республики Кришьянис Кариньш заявил в интервью Латвийскому радио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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По его словам, правительство больше не хочет и не планирует приостанавливать работу определенных отраслей или запрещать очное обучение в школах. Ответом на рост заболеваний должна стать еще более масштабная вакцинация, подчеркнул Кариньш.

«Наша экономика сейчас развивается, мы уже достигли докризисных показателей», — отметил он.

Кариньш добавил, что ограничения, если и будут вводиться, то в большей степени будут касаться не вакцинированных граждан. Для не привитых людей доступ к определенным услугам, возможно, будет затруднен, добавил премьер страны.

Как сообщал ИА REGNUM, за последние дни в Латвии фиксируется резкий прирост заболеваний. Так, 24 августа в Латвии сделали 12 453 теста на коронавирус, положительными оказались 249 проб (2%). Такой прирост не фиксировался в стране с середины июня нынешнего года.