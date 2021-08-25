Таллин, 25 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. До конца августа временный пункт вакцинации от коронавируса COVID-19 открыт непосредственно в здании таллинской мэрии на площади Свободы. Об этом сообщил портал stolitsa.ee.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Пункт работает по рабочим дням с 10:00 до 20:00 по таллинскому времени (совпадает с московским). На месте можно сделать прививку препаратом Spikevax (от производителя Moderna), предварительная регистрация не нужна. На вакцинацию приглашаются люди в возрасте от 12 лет.

«Горожане, которые вакцинируются в августе препаратом Spikevax, успеют получить вторую дозу вакцины еще до начала сезона вирусных заболеваний», — отметил руководитель клиники Confido Ристо Лаур.

Он отметил, что здание городской управы наилучшим образом подходит для того, чтобы сделать вакцинацию максимально доступной для всех желающих.