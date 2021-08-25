Таллин, 25 августа 2021, 14:32 — REGNUM Российские пограничники задержали гражданина Эстонии, нарушившего государственную границу. Об этом сообщила stolitsa. ee со ссылкой на Идаскую префектуру полиции Эстонии.

Граница
Граница
Gpk.gov.by

Россияне сообщили своим эстонским коллегам, что нарушитель в темное время суток вплавь пересек границу с Эстонией и пешком направился в сторону города Кингисепп (Ленинградская область). По данным пограничников, мужчина 2001 года рождения.

Нарушитель границы намерен ходатайствовать о российском гражданстве, поэтому на время ведения делопроизводства он оставлен в России.