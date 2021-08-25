Таллин, , 14:32 — REGNUM Российские пограничники задержали гражданина Эстонии, нарушившего государственную границу. Об этом сообщила stolitsa. ee со ссылкой на Идаскую префектуру полиции Эстонии.

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Россияне сообщили своим эстонским коллегам, что нарушитель в темное время суток вплавь пересек границу с Эстонией и пешком направился в сторону города Кингисепп (Ленинградская область). По данным пограничников, мужчина 2001 года рождения.

Нарушитель границы намерен ходатайствовать о российском гражданстве, поэтому на время ведения делопроизводства он оставлен в России.