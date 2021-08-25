Рига, 25 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Средний двухнедельный показатель заболеваемости COVID-19 в Латвии на 100 000 населения вплотную приблизился к пороговому — 100. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что за последние дни фиксируется резкий прирост заболеваний. Так, 24 августа в Латвии сделали 12 453 теста на коронавирус, положительными оказались 249 проб (2%). Такой прирост не фиксировался в стране с середины июня нынешнего года.

Как отметили специалисты департамента, за приростом числа случаев заражения COVID-19 следует увеличение числа госпитализаций, а затем и смертей. В среднем между заражением и госпитализацией проходит 8−10 дней, и еще примерно столько же между госпитализацией и летальным исходом.

На 25 августа среднее число умерших в сутки за 7-дневный период составило 0,6. Пиковое число было зафиксировано 11 января нынешнего года —24 смерти в сутки. За последние семь дней зарегистрировали 4 летальных исхода. Общее число жертв болезни составляет в Латвии 2570 человек.