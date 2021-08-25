Москва, 25 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 августа проведёт три важных международных телефонных разговора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Сегодня запланирован важный международный телефонный разговор, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что вечером у Путина запланировано еще два разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 25 августа в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Госсовета, посвящённое улучшению качества образования. Перед этим российский лидер также проведёт по видеосвязи отдельную встречу с учениками и педагогами.

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