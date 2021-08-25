Рига, 25 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии отказала оппозиционной партии «Закон и порядок» в сборе подписей и проведении общенационального референдума. Об этом сообщил «МК-Латвия».

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Сообщается, что оппозиция планировала проведение референдума по вопросу о внесении в Конституцию пункта о добровольности вакцинации. Решение об отказе поддержали шесть членов ЦИК Латвии, двое не поддержали. Свое решение ЦИК аргументировал тем, что подобные поправки стоит вносить в законы, а не в Основной закон страны (Конституцию).

Оппозиция уже назвала решение ЦИК «отказом латвийскому народу самому решать свою судьбу». «Мешать людям решать, что писать в Конституции, а что нет, — это узурпация власти и противоправные действия», — заявил лидер партии Алдис Гобземс.

Решение ЦИК Латвии будет обжаловано в департаменте административных дел Верховного суда.