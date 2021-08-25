В Южной Осетии выявили ещё более 50 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 25 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 231 тест на коронавирус, из которых 52 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4825 носителей SARS-CoV-2, из них 4150 выздоровели, в том числе 48 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 675 носителей коронавируса.
Как сообщила журналистам главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, в «красную зону» за сутки поступили пять пациентов с коронавирусом, выписали из неё троих. В Южной Осетии за прошедшие сутки умер ещё один пациент с диагнозом COVID-19.
24 августа в Южной Осетии сообщили о 22 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 160 тестов. Выздоровевшими медики признали 28 человек. Умер за сутки один пациент с COVID-19.