Москва, , 14:12 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, который призван внести большой вклад в энергетическую безопасность Европы, заявил 25 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал решение суда Германии по «Северному потоку — 2» и какие меры в связи с этим планируется принимать.

«Мы можем только повторить ранее звучавшие и озвученные на разных уровнях заявления о том, что «Северный поток — 2» — это проект исключительно коммерческий, международный, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG должна сама определять дальнейшие шаги, поскольку «это корпоративный вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Европейского союза.

Регулятор ФРГ не отменил данные требования для газопровода из-за того, что «Северный поток — 2» не завершили до 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки к газовой директиве. Cуд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG.

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