Кейптаун, 25 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Министерство юстиции Южно-Африканской Республики (ЮАР) экстрадирует в Мозамбик бывшего министра финансов этой страны Мануэля Чанга, который был арестован в 2018 года. Об этом 25 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Арест

Уточняется, что, по данным Anadolu Agency, обвиняемого в отмывании денег, мошенничестве и растрате Чанга арестовали в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо по запросу США и после этого он находился под стражей.

При этом на тот момент у него была депутатская неприкосновенность и потому он не мог быть привлечен к уголовной ответственности, однако теперь он перестал быть народным избранником правительство Мозамбика требует его экстрадиции для судебного преследования.

«Таким образом, обвиняемые будут переданы властям Мозамбика для судебного разбирательства по следующим обвинениям в соответствии с законодательством Мозамбика: злоупотребление служебным положением и служебным положением; нарушение бюджетного законодательства; обман путем обмана; хищение и отмывание денег среди прочего», — указывается в сообщении.

Отметим, Мануль Чанг находился на посту главы минфина Мозамбика в период с 2005 по 2015 год при нахождении у власти бывшего президента страны Армандо Гебузы.