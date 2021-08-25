Баунтовский район, Бурятия, 25 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В лесном массиве на территории Баунтовского района Бурятии выявлено химическое загрязнение. По словам уполномоченного по правам человека республики Юлии Жамбаловой, этот участок прилегает к урановому руднику АО «Хиагда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Strelogos Тайга

Как отмечается, в июле местные журналисты обнаружили в лесу промышленную площадку из светлого гравия и камня, на которой и произошел разлив, предположительно, токсичных отходов.

«Далее, приблизительно на 100 метров в глубину тайги, протянулась резко контрастирующая с прилегающей зеленой растительностью «выжженная» черно-белая полоса леса», — написала Жамбалова на своей странице в «Фейсбук».

На соседнем предприятии заявили, что они используют замкнутый цикл использования технологической жидкости. Между тем местные жители подписали петицию с требованием допустить на рудник независимых экологов.

«Пока неясно, кто мог нанести столь крупный ущерб природе, т. к. в Баунтовском районе токсичные жидкости используют многие компаний. По сведениям Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в районе находится более 200 предприятий», — добавила омбудсмен.

Юлия Жамбалова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой оказать содействие в решении проблемы.

Читайте также: Более 42% работников в Бурятии заняты на вредных и опасных производствах