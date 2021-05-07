Улан-Удэ, , 12:13 — REGNUM 42,2% работников обследованных службой статистики предприятий в Бурятии или 23,2 тыс. человек были заняты на вредных или опасных производствах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

При этом в сфере добычи полезных ископаемых в подобных условиях работает 70,4% работников, при утилизации отходов и ликвидации загрязнений — чуть больше половины.

«Доля женщин, занятых в таких условиях труда, составила 18,9% от числа всех женщин, занятых на рабочих местах (в 2019 г. — 17,9%), в том числе в организациях водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 37,1%», — отметили в службе статистики.

В числе негативных факторов названы сильный шум, «химический фактор», вибрация, ионизирующее излучение и так далее. 11,3 тыс. работников испытывают физические перегрузки.