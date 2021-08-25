Москва, 25 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Известие о возмущении языкового омбудсмена на Украине Тараса Креминя тем фактом, что педагоги в школах и вузах Одессы, Черкассов, Киева, Харькова, Херсона продолжают во внеурочное время разговаривать на русском языке, широко обсуждают в интернете. В частности, говорят о том, что Креминь предложил также создать в министерствах и регионах должности ответственных за украинизацию — по сути, назначить каждому населенному пункту своего «шпрехенфюрера».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Языки на Украине

А чтобы заставить украинцев, в особенности молодое поколение, «полюбить украинский язык сильнее», в школах хотят создать музеи украинского языка.

По мнению председателя Международного совета российских соотечественников, депутата Верховной рады V—VII созывов ВадимаКолесниченко, политика навязывания украинского языка является самой большой проблемой украинского национализма.

«За время своей работы на Украине и в украинском парламенте я заметил, что особенно среди тех, кто пытался навязывать украинскому народу украинский язык, не имея на то никаких оснований и понуждая людей к этому, страдают комплексом неполноценности.

Это самая большая проблема украинского национализма, которая, по сути, перерастает в нацизм. И безусловно, это ведет к разрушению основ государственности, но это, по сути, никого не интересует. Хуторянская политика примечательна тем, что весь большой мир украинские националисты, поддерживаемые центральными властями, видят в границах жердей своего хутора», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что основная причина превращения Украины в failed state кроется в интегральном пещерном национализме, на который сделала ставку постсоветская политическая верхушка Киева, отмечал в своей статье на news-front.info Дмитрий Павленко.

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Также он сделал вывод, что после 2014 года на Украине главным критерием отбора исторических личностей, к которым апеллирует государственная идеология, стало максимально негативное отношение к русским.

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Приведя ряд примеров, автор приходит к выводу, что на сегодняшний день Украина — самое несчастное и самое несостоявшееся государство на всём постсоветском пространстве.

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О том, что главные проблемы Украины связаны с тем, что в этой в стране до сих пор не сформировалось гражданское общество, и с тем, что Украина так и не стала правовым государством, пишет kherson.life.

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Тем временем, artv-news.ru замечает, что на Украине процветает обыкновенный фашизм, которому власти страны почему-то не препятствуют.

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