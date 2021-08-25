Таллин, 25 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Массовая эмиграция коренного населения Эстонии в течение последних 30 лет является главной угрозой численности населения страны, влияние коронавируса COVID-19 на демографию не столь значительно. Об этом известный эстонский демограф Аллан Пуур сообщил порталу ERR.

Миграция

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«Нет оснований полагать, что этот ковид-кризис, который преодолевает свой пик, как-то скажется на долгосрочных базовых тенденциях. Базовые тенденции все же определяются другими, более основательными структурными факторами», — убежден Пуур.

К таким факторам он отнес массовую трудовую эмиграцию эстонского населения: «В начале 2021 года в Эстонии проживало 914 000 эстонцев, а в конце 1980-х годов их было 960 000».

Основная причина — отток жителей: «С помощью миграции можно увеличить население, но в случае эстонцев преобладала эмиграция и это сказалось на численности».

Демограф отметил, что в последнее десятилетие добавились и положительные факторы. Помимо заметного роста миграции в страну иностранцев, позволившему переломить многолетнюю тенденцию отрицательного прироста населения, само население страны увеличивает продолжительность жизни.