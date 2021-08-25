Тбилиси, 25 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Руководство грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) готовится к тому, чтобы объявить бойкот выборам в органы местного самоуправления, назначенные в Грузии на 2 октября. Об этом 25 августа заявил на брифинге секретарь по связям с общественностью правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Osce.org Выборы в Грузии

Политик прокомментировал заявления представителей ЕНД о том, что выборы следует перенести из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. По мнению Папуашвили, это вызвано тем, что у оппозиции якобы «нет шансов» на победу на выборах.

«Требование перенести выборы за месяц до выборов прямо означает политическую капитуляцию, — сказал представитель «Мечты». — В течение почти двухлетнего периода пандемии мы видели безответственное отношение «Национального движения» к эпидситуации».

Папуашвили обвинил «националов» подготовке предлога для последующего бойкота выборов.

Стоит отметить, что члены ЕНД осенью 2020 года организовывали массовые протестные акции, так как были не согласны итогами парламентских выборов. В «Грузинской мечте» из-за этого возложили на оппозицию ответственность за третью волну пандемии.