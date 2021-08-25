Москва, 25 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Прогноз о почти 4 миллиона заболевших COVID-19 до конца 2021 года — это очень высокий показатель, но он вполне оправдан, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор сети медицинских офисов Labquest Сергей Амбросов.

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«Впереди осень, а значит и возможен общий рост респираторных заболеваний, и снижение иммунитета. При этом уровень вакцинации в стране остается недостаточно высоким.

Этой осенью высоко вероятно повторение сценария весны, когда мы увидели спад заболеваемости, появление прогнозов о том, что третьей волны заболеваемости не будет.

Люди расслабились, потеряли бдительность, перестали соблюдать правила эпидемиологической безопасности: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. На этом фоне наступила третья волна коронавируса.

Очень хорошо, что в прогнозах ФОМС заложена такая существенная сумма — 111 млрд руб. — на обеспечение процесса лечения российских граждан.

Значит, мы не столкнемся с ситуацией, когда в медицинских учреждениях отсутствует материальная база для обеспечения лечебного процесса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем в 111 млрд рублей обойдётся Российскому государству помощь пациентам с коронавирусной инфекцией во II полугодии 2021 года.