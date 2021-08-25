Таганрог, Ростовская область, 25 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ростовской области в одном из многоквартирных домов в Таганроге прогремел взрыв. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог

О произошедшем на улице Водопроводной известно немного. По неофициальным данным, мужчина, задолжавший за электричество 11 тыс. рублей, оставил гранату на растяжке в электрощитке. Такие меры он принял для того, чтобы в его квартире не отключили электричество за долги, пишет интернет-портал «Ёрш. Таганрог». Снаряд сработал, когда дверцу щитка открыл сосед. Мужчина контужен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.