Сеул, 25 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии прототипа южнокорейского электрокроссовера Genesis GV60. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Genesis GV60

Внешне прототип похож на кроссовер Citroën C4 Cactus. Подразделение люксовых машин компании не сообщает технические характеристики модели. Однако, судя по фото, этот тестовый прототип укомплектован 20-дюймовыми колесными дисками. На тестовом образце также можно заметить спереди и сзади датчики радара.

По габаритам новое авто сопоставимо с Ioniq 5 и EV6. При этом длина модели составляет 4,7 м. Межосевое расстояние колёс электрокара равно три метра — это больше, чем у семиместной модели Hyundai Palisade.

Внешне машина выделяется спортивным дизайном, спойлером со встроенным третьим стоп-сигналом, двухуровневыми передними и задними фонарями и «акульим плавником» на крыше.

Ранее специалисты компании Genesis на трассе Нюрбургринг провели испытания нового кроссовера G90. На южнокорейском авторынке это авто появится до конца нынешнего года, а в США — в 2022 году.

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