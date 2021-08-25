Сухум, 25 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Медики полевого госпиталя министерства обороны России, прибывшего в Сухум, вылечили первого местного пациента с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) МО РФ.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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Сообщается, что пациента выписали 24 августа после того, как были получены отрицательные результаты после двух тестов на коронавирус. Российские военные медики принимают пациентов с 19 августа круглосуточно.

Напомним, госпиталь минобороны РФ прибыл в Абхазию из Будённовска Ставропольского края. Его развернули в Сухуме на базе санатория «Айтар». Российские медики не только лечат пациентов, но и проводят тесты на коронавирус, облегая работу местным лабораториям.

Полевой госпиталь рассчитан на 100 мест. По данным на 24 августа в нём разместили 51 пациента с COVID-19.