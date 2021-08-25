Варшава, 25 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 25 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 234 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в республике с диагнозом COVID-19 умерли пять человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 887 262 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 329. В больницах страны по состоянию на 25 августа находятся 374 пациента с COVID-19, из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что страна находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.