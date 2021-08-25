Таллин, 25 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В список лиц, награжденных государственными наградами Украины, президент Владимир Зеленский включил президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на официальный сайт главы украинского государства.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

Кальюлайд получила орден князя Ярослава Мудрого I степени после участия в международном форуме «Крымская платформа». Кроме нее, подобной награды удостоены другие участники мероприятия: президенты Польши, Венгрии, Латвии, Литвы, Финляндии, Молдовы, Словении, президент Европейского совета и исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

Орденом Ярослава Мудрого II степени был награжден премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Премьер-министр Грузии, президент Национального совета парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, руководители правительств Румынии, Словакии и Хорватии были награждены орденом «За заслуги» I степени.