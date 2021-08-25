Страсбург, Франция, 25 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Жалобу пожарных Франции на положение об обязательной вакцинации отклонил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в сообщении суда, распространённом 25 августа.

Здание Европейского суда по правам человека

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Пожарные подали обращение в связи с принятием закона об управлении кризисом в области здравоохранения, который обязывает их привиться от коронавируса. Они попросили приостановить вакцинацию, ссылаясь на статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь и на уважение частной и семейной жизни.

В ЕСПЧ сообщили, что это ходатайство не подпадает под действие регламента суда, оно отклонено.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа во Франции одобрили новые ограничительные меры, связанные с пандемией. От медиков, преподавателей и пожарных теперь требуют пройти вакцинацию. Для посетителей заведений общепита и торговых центров предусмотрены санитарные пропуска.

Читайте также: Власти Франции решились на новые ограничения из-за COVID-19