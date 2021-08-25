Джакарта, 25 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, за сутки в Индонезии выявили 18 671 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 25 августа в Индонезии выявлено 4 026 837 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 33 703 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3,6 млн жителей.

В период с 24 по 25 августа 2021 года от COVID-19 погибли 1041 житель Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 129 293 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 257 677 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Indikator Politik Indonesia, 59,3% жителей Индонезии довольны деятельностью президента.