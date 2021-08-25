Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. За последние сутки в городские и федеральные стационары Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, доставлен 251 больной. Это более чем в полтора раза превышает объем госпитализации в предыдущие сутки, когда таких пациентов было 160. Выписаны из больниц за сутки 265 пациентов, переболевших COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации

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По данным городского оперативного штаба, в настоящее время в стационарах Петербурга находятся 4060 пациентов с ковидом и пневмонией. Из них 380 человек помещены в реанимацию, 161 больной подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего для коронавирусных пациентов в Северной столице развернуто 5838 коек, из них свободны 33,69%. Таких пациентов принимают 12 городских и пять федеральных стационаров. Накануне две городских больницы были выведены из борьбы с ковидом и возвращаются к штатной работе.

Ранее стало известно о том, что за последние сутки число новых случаев коронавируса в Петербурге возросло в 2,3 раза и составило 1385 случаев. Выздоровели за сутки 892 человека, скончались 30 человек.