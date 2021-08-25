Тбилиси, 25 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Введение ограничительных меры в ряде сфер для граждан, которые не сделали прививку от COVID-19, не является нарушением прав человека. Об этом 25 августа заявила на брифинге в Тбилиси Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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"В определённых сферах общественной жизни, таких как здравоохранение, социальные услуги, образование, обязательство предъявлять документ о вакцинации против коронавируса не является дискриминационной или ущемляющей права практикой», — сказала Ломджария.

Омбудсмен заявила, что работодатели должны обеспечивать безопасную среду, поэтому они вправе требовать, чтобы непривитые сотрудники постоянно сдавали тесты на коронавирус, или вводить другие ограничительные меры. Народный защитник также не увидела нарушения прав в том, что непривитых могут не пустить в некоторые заведения.

Стоит отметить, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе ранее неоднократно заявляла, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной. При этом в некоторых ресторанах и гостиницах владельцы начали вводить ограничения для непривитых сотрудников и посетителей.