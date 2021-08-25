Москва, 25 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Большинство жителей России (60%) интересуются достижениями науки и техники. Не проявляют интереса — 38%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Ринат Хузязянов Гранит науки

Наибольший интерес к достижениям науки и техники проявляют мужчины (73%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (74%), жители городов-миллионников (74%) и люди с высшим образованием (72%).

Лидируют в рейтинге популярных у граждан РФ научных направлений медицина (38%), астрономия (27%), технические достижения (22%), психология (20%), биотехнология (20%), интернет-технологии (17%), социология и политология (11%) и физика (9%).

Опрос по телефону проведен 8 апреля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению почти половины жителей России (49%), наука — это условие прогресса.

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