Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 26 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 августа.

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Жертвами коронавируса стали 17 женщин в возрасте от 45 лет до 91 года и девять мужчин в возрасте от 49 до 83 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области победить COVID-19 не смогли 5 825 пациентов.