Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 482 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 августа. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (195) и Сальском районе (11). Более 18% новых случаев заражения приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 15% — на детский возраст.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 121 509 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 105 538 пациентов.