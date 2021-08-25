Москва, 25 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Законопроект о реформе Фонда национального благосостояния (ФНБ) и создании Фонда национального сбережения разработали депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы предлагаем фактически реформировать ФНБ. Помимо Фонда национального благосостояния создать Фонд национального сбережения, куда должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов, за 2020 год это более 5,7 трлн рублей», — пояснил Миронов.

По его мнению, средства ФНБ, а это больше 13,7 трлн рублей, используются неправильно.

«Они вкладываются, в том числе, в иностранный госдолг и валюту. И, к примеру, в 2018 году доходность от размещения средств ФНБ составила лишь 1,6%, это даже не покрывает инфляции. Мы считаем, что гораздо прибыльнее будет вложить деньги в человеческий капитал, в наших граждан, в наших детей. Они дадут отличные дивиденды — рост рождаемости и благосостояния».

Инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва. Законопроект является сопутствующим для введения справедливого базового дохода для поддержки семей с детьми.