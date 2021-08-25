Канберра, 25 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции 25 августа премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян подтвердила, что объявит, какие дополнительные свободы будут иметь полностью привитые от COVID-19 жители штата, 26 или 27 августа. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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По словам Бережиклян, ее правительство уже подготовило соответствующие изменения, а какие именно из них вступят в силу, будет решено на заседании кабинета министров в ближайшее время.

«Мы с нетерпением ждем, как наша команда объявит завтра-послезавтра, какими [свободами] будут [обладать] полностью вакцинированные граждане», — заверила премьер-министр.

Бережиклян намекнула, что послабление локдауна, в частности, коснется учащихся и учителей.

Поводом к послаблению карантина стало недавнее преодоление отметки в шесть миллионов поставленных прививок от COVID-19.