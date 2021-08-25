София, 25 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли решение отложить голосование по правилам избрания нового главы Национального банка страны. Об этом 25 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Болгария

Уточняется, что, по данным Болгарского радио, предложение об исключении из повестки дня вопроса о сроке полномочий управляющего нацбанка страны, который по нынешнему законодательству может управлять центральным банком до избрания нового главы, было выдвинуто двумя парламентскими группами: БСП (Болгарская социалистическая партия) и «Демократическая Болгария».

Также указывается, что народные избранники мотивировали такое предложение тем, что до избрания правительства страны рассмотрение этого вопроса является нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа болгарский министр иностранных дел Светлан Стоев заявил, что власти Болгарии готовы принять у себя в стране 70 беженцев из Афганистана, где ранее власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).